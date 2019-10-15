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Синоптики предупредили о резких скачках давления в Центральной России

Циклон, быстро перемещающийся по северной части Центральной России, спровоцировал резкий скачок атмосферного давления. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Воздушные массы перемещались с запада на восток 14 и 15 октября, что привело к понижению давления на территориях Ярославской, Нижегородской и Костромской областей.

Показатели упали до 1003 гПа. Динамичный перенос воздуха привел к распространению над регионом антициклона, который пройдет по тому же маршруту. Но уже 16 октября он сменится новым циклоном, который снова приведет к понижению атмосферного давления.

В Москве барометры покажут минимум в среду вечером — около 1012 гПа, после чего показатели опять начнут расти. Температурный фон в Центральной России также будет носить непостоянный характер.

В Гидрометцентре отмечают, что понижение давления несильно отклоняется от нормы, но может привести к ухудшению самочувствия у метеозависимых граждан.

14 октября синоптики спрогнозировали теплую погоду в Москве и области в начале этой недели. До 16 октября воздух будет прогреваться до 13 градусов тепла. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, в столичном регионе сохраняется температура воздуха выше средних многолетних значений.

Теги: Гидрометцентр, давление, циклон, погода
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