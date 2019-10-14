В Москве из корпуса 64-й больницы эвакуировали 117 человек

В Москве из корпуса 64-й больницы эвакуировали 117 человек

В Москве из хирургического корпуса ГКБ № 64 были эвакуированы 117 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в столичных экстренных службах.

По словам собеседника агентства, эвакуация прошла из-за того, что в подвальном помещении по адресу: Вавилова, д. 61, стр. 11, «возник небольшой пожар». В общей сложности в здании на момент возгорания находилось 227 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК подтвердили, что из здания, расположенного на улице Вавилова, д. 61, была эвакуация. «Администрация приняла решение о частичном выводе людей — было выведено 117 человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что пожар произошел в электрощитовой. Площадь возгорания составила 1 кв. м. «Горение было ликвидировано в 14:14. Информации о пострадавших не поступало», — рассказал представитель главка.

По его словам, здание хирургического корпуса было обесточено и переведено на резервную систему электроснабжения, а задымления на этажах больницы не было.