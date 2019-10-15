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Казахстанского ученого лишили гражданства и свободы из-за госизмены

В Казахстане лишили гражданства и приговорили к десяти годам заключения ученого-китаиста Константина Сыроежкина, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщает Tengrinews.

Приговор специализированного суда по уголовным делам Алматы пока не вступил в законную силу. Сообщается, что после отбытия наказания Сыроежкина принудительно выдворят из страны и установят запрет на въезд в Казахстан сроком на пять лет.

Сыроежкин — доктор политических наук, профессор и член-корреспондент Казахстанской академии социальных наук. С 2006 года работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте страны. В мае ученого арестовали по подозрению в госизмене (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана).

Детали уголовного дела в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана не раскрывали.

Теги: Казахстан, ученый, госизмена
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