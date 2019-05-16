В Казахстане арестовали политолога Сыроежкина по делу о госизмене

В Казахстане арестовали политолога Сыроежкина по делу о госизмене

В Казахстане арестовали ученого-китаиста и политолога Константина Сыроежкина по подозрению в госизмене. Об этом сообщает местный портал «Inform Бюро» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

В комитете заявили, что 15 января против него возбудили уголовное дело по ст. 175 ч. 1 УК Казахстана (государственная измена). В пресс-службе добавили, что 19 февраля суд Алматы отправил ученого под арест.

Информацию подтверждает портал Zakon.kz. В КНБ не предоставили другую информацию, сославшись на право не разглашать данные досудебного расследования.

Сыроежкин является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте, доктором политических наук, профессором и членом-корреспондентом Казахстанской Академии социальных наук.

В начале мая портал «ЦентрАзия» сообщал о задержании Сыроежкина спецслужбами Казахстана. Он отмечал, что политолога заподозрили в шпионаже. Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис рассказывал «Радио Азаттык», что Сыроежкин перестал выходить на связь с коллегами в феврале.