Олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину госпитализировали в Москве

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была госпитализирована в одну из клиник Москвы. Об этом РБК сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.

«Все хорошо, она чувствует себя замечательно», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Тотьмянина перенесла операцию на желчном пузыре в онкологическом центре. По данным канала, ей провели лапароскопию, желчный пузырь удалили.

Сообщается, что операция прошла успешно, а образцы тканей отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.