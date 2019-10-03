Отец фигуристки Сотниковой назвал «уткой» сообщения о ее обмане гадалкой

Отец фигуристки Аделины Сотниковой Дмитрий Сотников назвал уткой публикации об обмане его дочери гадалкой из Instagram. Об этом он сообщил в разговоре с «360».

«Я не понимаю пока, откуда эта информация», — рассказал Сотников. «Такая утка залетела, что нужно искать концы. Но, кому это нужно, я не понимаю», — добавил он.

Ранее о том, что 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова обратилась в полицию с жалобой на гадалку, которой она перевела 2 млн руб., сообщили источники ТАСС и РЕН ТВ. По данным СМИ, спортсменка нашла объявление об услугах гадалки по имени Ольга в Instagram. Обратившись к гадалке с просьбой решить некую проблему, Сотникова согласилась перевести ей деньги. После получения платежа гадалка перестала выходить на связь.

В ответ на запрос РБК в ГУ МВД Москвы сообщили, что в полицию действительно обратилась 23-летняя девушка с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Имя пострадавшей от обмана в полиции не назвали, сообщив, что возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

Аделина Сотникова не ответила на запрос РБК. Ее тренер Евгений Плющенко и директор фигуристки отказались от комментариев.