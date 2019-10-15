Бывший замгендиректора «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 12:04
Шойгу простился с космонавтом Леоновым Общество, 12:57 СМИ связанного с Пригожиным медиахолдинга опровергло его гибель в Африке Общество, 12:55 Эксперт предупредил о сложности введения единой платежки за ЖКУ в России Общество, 12:55 Доходный дом: сможет ли аренда вытеснить собственность на жилье Недвижимость, 12:52 Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым. Фоторепортаж Общество, 12:49  Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Политика, 12:42 Владислав Захаров — как производителю вывести товары на онлайн-площадки Партнерский материал, 12:37 Не призрачный доход: как заработать на стейблкоинах Крипто, 12:36 Чем знаменита Йоко Оно: пацифизм, перфомансы и альбом без музыки Стиль, 12:30 В Петербурге один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом Общество, 12:25 Bloomberg оценил потери России от дедолларизации за год почти в $8 млрд Экономика, 12:22 ConocoPhillips продаст активы в Австралии за $1,4 млрд: куда пойдут акции Quote, 12:14 Бывший замгендиректора «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп» Бизнес, 12:14 На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки Общество, 12:13
Бизнес ,  
0 
Бывший замгендиректора «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп»

Вадим Зингман, который ранее занимал должность заместителя гендиректора «Аэрофлота», с 15 октября назначен президентом «Альфа-Групп». Об этом говорится в сообщении консорциума.

Зингман займется «улучшением качества кросс-функциональных связей» между бизнесами «Альфа-Групп» и организацией структурного взаимодействия с государственными и общественными институтами.

Как отмечает «Альфа-Групп», появление должности президента не подразумевает каких-либо структурных изменений внутри консорциума.

Бизнес
Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию

О том, что Зингман покинул должность заместителя гендиректора «Аэрофлота», стало известно в начале августа. По словам источника «Интерфакса», его уход был связан с решением сменить сферу деятельности. Источники РБК отмечали, что в авиакомпании он был вторым человеком после гендиректора Виталия Савельева.

Зингман пришел в «Аэрофлот» в 2009 году. До этого он работал в должности заместителя директора департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития, а также директора департамента по связям с органами госвласти в АФК «Система».

Теги: «Аэрофлот», «Альфа-Групп», назначение
Материалы по теме
«Альфа-Групп» купит сочинский отель обанкротившегося «Мостовика»
Бизнес
Почему акционеры «Альфа-Групп» решили создать еще одну страховую компанию
Финансы
Совладелец «Альфа-Групп» оценил совместную с BASF компанию в €20 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter