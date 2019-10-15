Бывший замгендиректора «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп»

Вадим Зингман, который ранее занимал должность заместителя гендиректора «Аэрофлота», с 15 октября назначен президентом «Альфа-Групп». Об этом говорится в сообщении консорциума.

Зингман займется «улучшением качества кросс-функциональных связей» между бизнесами «Альфа-Групп» и организацией структурного взаимодействия с государственными и общественными институтами.

Как отмечает «Альфа-Групп», появление должности президента не подразумевает каких-либо структурных изменений внутри консорциума.

О том, что Зингман покинул должность заместителя гендиректора «Аэрофлота», стало известно в начале августа. По словам источника «Интерфакса», его уход был связан с решением сменить сферу деятельности. Источники РБК отмечали, что в авиакомпании он был вторым человеком после гендиректора Виталия Савельева.