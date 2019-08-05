Заместитель главы «Аэрофлота» Зингман покинул компанию

Вадим Зингман пришел в авиакомпанию в 2009 году. Вместе с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым он работал еще в Минэкономразвития

Вадим Зингман (Фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит» / ТАСС)

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.

По словам собеседника РБК, «уход топ-менеджера после столь продолжительного периода работы в этой должности — это нормальное явление». «Аналогичные решения для себя ранее принимали [бывшие заместители гендиректора] Каллегари, Курмашов и Сапрыкин, и кадровые перестановки не отражались на устойчивом развитии «Аэрофлота», — отметил источник.

Зингман был вторым человеком в «Аэрофлоте» после гендиректора Виталия Савельева, рассказали РБК два источника, близких к авиакомпании.

Информацию об уходе Зингмана подтвердил источник «Интерфакса» в группе «Аэрофлот», отметив, что тот покинул компанию 2 августа. Зингман решил сменить сферу деятельности, сообщил собеседник агентства, но не уточнил, на какую.

Зингман пришел в «Аэрофлот» в 2009 году, в тот же год, когда компанию возглавил Савельев. С этого момента по 2011 год Зингман занимал должность советника гендиректора авиакомпании и заместителя гендиректора по операционной деятельности и управлению качеством продукта. Заместителем гендиректора по работе с клиентами он стал в феврале 2012 года.