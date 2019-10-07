В Курске два человека погибли в ДТП с Gelandewagen и маршруткой

В Курске два человека погибли в ДТП с Gelandewagen и маршруткой

В Курске Mercedes Gelandewagen врезался в маршрутную «Газель», в результате чего два человека погибли и шесть пострадали. Об этом сообщает «Курск сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла на Магистральном проезде 7 октября. По данным полиции, оба автомобиля ехали по одной полосе в одном направлении. Все жертвы и пострадавшие в результате ДТП находились в маршрутке.

По предварительной версии «Газель» врезалась в стоявший на обочине грузовик, после чего в нее врезался внедорожник. Издание отмечает, что по другой версии вначале в маршрутку въехал Gelandewagen, и только после этого она столкнулась с другим автомобилем.

На прошлой неделе, 4 октября, пять человек пострадали в ДТП с маршруткой Химках. По данным МВД, маршрутка столкнулась с автомобилем, который двигался по второстепенной дороге и не уступил ей дорогу.