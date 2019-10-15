Сбербанк решил с 2020 года продавать в своих отделениях кофе

Сбербанк решил с 2020 года продавать в своих отделениях кофе

В отделениях Сбербанка с 2020 года начнут продавать кофе. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».

По его словам, цена чашки кофе будет конкурентоспособной, и в 2020 году проект может быть переведен в практическую плоскость.

Сначала пункты по продаже кофе появятся в крупных и средних городах. Но в перспективе банк намерен расширить эксперимент на всю Россию. «В перспективе мы рассматриваем возможность тиражирования проекта по всей сети», — сказал Ведяхин.

Сейчас Сбербанк экспериментирует с различными форматами и ведет переговоры с несколькими сетями кофеен. Банк уже тестировал проект в некоторых отделениях Москвы и Санкт-Петербурга. Результат, как утверждает Ведяхин, оказался успешным.