«Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами

Один из ведущих российских ретейлеров «Магнит» прекратит использовать крупные грузовики для доставки продуктов в магазины. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель компании.

В собственном автопарке «Магнита» около 6 тыс. грузовиков, причем грузоподъемность 90% из них составляет 20 т. Из-за крупных габаритов такая фура не всегда может напрямую подъехать к магазину — водителю приходится искать парковку. Товар также приходится перегружать. Из-за этих задержек «Магнит» в среднем теряет не менее одного дня срока годности товара, объяснили в компании.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров пояснил газете, что свежесть продукта обеспечивает рост продаж, поэтому потеря одного дня — существенный удар по ретейлу.

Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров: «Алт авто», Волжская ТК, ООО «ДТЛ» и «Атлас-Челябинск», у которых в автопарке есть машины грузоподъемностью 7–8 т.