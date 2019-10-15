Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 14 окт, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 14 окт, 13:40
МИД заявил о работе над предотвращением столкновения армий Сирии и Турции Политика, 09:55 «Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами Бизнес, 09:49 Эксперты оценили законопроект о новых правилах работы скорой помощи Общество, 09:40 Шесть историй: как построить успешный бизнес в эпоху социальных сетей РБК Стиль и Henderson, 09:39 Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах Общество, 09:31 5 причин перестать сравнивать себя с другими людьми Pink, 09:30 Глава Nike Марк Паркер: баланс ближних и дальних планов — это хореография Pro, 09:25 На месте обрушения дома в Приморье не обнаружили следов взрывчатки Общество, 09:22 Сербские СМИ сообщили о попытке США лишить Россию права на Севморпуть Политика, 09:14 Антитрадиционный туризм: как получить абсолютно новый опыт и переживания РБК и Райффайзенбанк, 09:09 Зачем группа ПИК выходит на вторичный рынок недвижимости Pro, 09:06 Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке Бизнес, 09:00 СМИ узнали об отзыве правительства на закон о единой платежке за ЖКУ Общество, 08:59 Число жертв тайфуна в Японии выросло до 66 Общество, 08:59
Бизнес ,  
0 
«Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами

Один из ведущих российских ретейлеров «Магнит» прекратит использовать крупные грузовики для доставки продуктов в магазины. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель компании.

В собственном автопарке «Магнита» около 6 тыс. грузовиков, причем грузоподъемность 90% из них составляет 20 т. Из-за крупных габаритов такая фура не всегда может напрямую подъехать к магазину — водителю приходится искать парковку. Товар также приходится перегружать. Из-за этих задержек «Магнит» в среднем теряет не менее одного дня срока годности товара, объяснили в компании.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров пояснил газете, что свежесть продукта обеспечивает рост продаж, поэтому потеря одного дня — существенный удар по ретейлу.

Бизнес
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов

Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров: «Алт авто», Волжская ТК, ООО «ДТЛ» и «Атлас-Челябинск», у которых в автопарке есть машины грузоподъемностью 7–8 т.

Преимущество среднетоннажных грузовиков в том, что они успевают совершить три рейса за то время, пока фура выполняет 1,2 рейса, что позволяет увеличить свежесть продуктов в магазинах.

«Магнит» намерен не только арендовать машины, но и брать их в лизинг или покупать, чтобы в его собственном автопарке доля таких грузовиков составляла до 30% к 2023 году.

Теги: «Магнит», подходы, доставка товаров, магазины
Материалы по теме
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Бизнес
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов
Бизнес
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter