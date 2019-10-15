Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 14 окт, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 14 окт, 13:40
СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс Общество, 06:23 Появилось видео задержания подозреваемых в избиении мужчины в Красноярске Общество, 06:15 Minecraft и розыгрыши помогли блогерам обогнать Дудя и Урганта Технологии и медиа, 06:00 В Чечне отреагировали на сообщения СМИ о «зачистке» окружения Кадырова Политика, 05:37 Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на «Первом канале» Технологии и медиа, 05:18 «Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб. Бизнес, 05:07 Украинский форвард упрекнул сборную России за обещание выиграть ЧЕ-2020 Спорт, 04:53 Трамп подписал указ о санкциях против Турции Политика, 04:33 Аналитики нашли для «Яндекса» способ обойти ограничение в законе о сайтах Бизнес, 04:18 Пелоси раскритиковала Трампа из-за решения ввести санкции против Турции Политика, 04:08 Статист погиб в ходе следственного эксперимента под Нижним Новгородом Общество, 03:44 Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России Политика, 03:32 СК назвал новую версию взрыва в доме в Приморье Общество, 03:06 Роналду забил 700-й гол за карьеру в матче против сборной Украины Спорт, 02:48
Общество ,  
0 
Появилось видео задержания подозреваемых в избиении мужчины в Красноярске

Полиция в Красноярске сняла на видео задержание двоих подозреваемых в избиении мужчины, который впоследствии погиб от причиненных травм. Соответствующая запись размещена на сайте регионального отделения ведомства.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Задержанными оказались двое молодых людей в возрасте 24 и 29 лет. Накануне их задержали следователи. По версии следствия, молодые люди поссорились со своим знакомым, после чего приехали к нему в квартиру и избили мужчину. Потерпевшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Друзья погибшего в группе «Сводка 24» во «ВКонтакте» сообщили, что подозреваемые по имени Сергей Шмелев и Андрей Шилов сначала избили мужчину в подъезде, а потом поднялись в его квартиру,  где они проломили ему голову. Происходящее молодые люди снимали на видео, измазав свои лица кровью. В результате избиения у мужчины начался отек мозга. Ему сделали операцию, в течение 22 дней он находился в коме, но в результате он умер, не приходя в сознание. 

Издание NGS24 отмечает, что погибшего звали Дмитрий Сисигин, ему был 31 год. Его друг Павел К. подтвердил изданию, что тот был знаком с Шиловым и Шмелевым. По его словам, ссора Сисигина с Шиловым и Шмелевым произошла в клубе, где они стали избивать его, а впоследствии помогли ему добраться до квартиры, где продолжили избиение.

Знакомая погибшего по имени Кристина Корнева сообщила, что у погибшего было звание мастера спорта по биатлону и он имел много медалей. При этом отец Шилова Иван Шилов, который, по данным издания, является главой Емельяновского поселкового совета депутатов, назвал появившуюся в СМИ информацию ложной. «Это ложная информация, молодой человек! Я с вами не буду общаться, мне эти разговоры неинтересны», — заявил он.

Шилов-младший, комментируя случившееся, призвал следователей расследовать инцидент. «Видео много делают, я не хочу сейчас что-то оглашать — это все сейчас пойдет опять в Интернет. Пусть следствие этим займется», — отметил подозреваемый.

Теги: Красноярск, избиение, задержание, подозреваемые, видео
Материалы по теме
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter