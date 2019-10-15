Появилось видео задержания подозреваемых в избиении мужчины в Красноярске

Полиция в Красноярске сняла на видео задержание двоих подозреваемых в избиении мужчины, который впоследствии погиб от причиненных травм. Соответствующая запись размещена на сайте регионального отделения ведомства.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Задержанными оказались двое молодых людей в возрасте 24 и 29 лет. Накануне их задержали следователи. По версии следствия, молодые люди поссорились со своим знакомым, после чего приехали к нему в квартиру и избили мужчину. Потерпевшего госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Друзья погибшего в группе «Сводка 24» во «ВКонтакте» сообщили, что подозреваемые по имени Сергей Шмелев и Андрей Шилов сначала избили мужчину в подъезде, а потом поднялись в его квартиру, где они проломили ему голову. Происходящее молодые люди снимали на видео, измазав свои лица кровью. В результате избиения у мужчины начался отек мозга. Ему сделали операцию, в течение 22 дней он находился в коме, но в результате он умер, не приходя в сознание.

Издание NGS24 отмечает, что погибшего звали Дмитрий Сисигин, ему был 31 год. Его друг Павел К. подтвердил изданию, что тот был знаком с Шиловым и Шмелевым. По его словам, ссора Сисигина с Шиловым и Шмелевым произошла в клубе, где они стали избивать его, а впоследствии помогли ему добраться до квартиры, где продолжили избиение.

Знакомая погибшего по имени Кристина Корнева сообщила, что у погибшего было звание мастера спорта по биатлону и он имел много медалей. При этом отец Шилова Иван Шилов, который, по данным издания, является главой Емельяновского поселкового совета депутатов, назвал появившуюся в СМИ информацию ложной. «Это ложная информация, молодой человек! Я с вами не буду общаться, мне эти разговоры неинтересны», — заявил он.

Шилов-младший, комментируя случившееся, призвал следователей расследовать инцидент. «Видео много делают, я не хочу сейчас что-то оглашать — это все сейчас пойдет опять в Интернет. Пусть следствие этим займется», — отметил подозреваемый.