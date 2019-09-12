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Большинство украинцев положительно оценили вектор развития страны

Больше половины украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении, следует из данных социологического опроса службы «Рейтинг».

Такое мнение разделяют 55% опрошенных, 18% считают, что в неправильном, еще 26% не определись. Лучше оценивают направление развития страны на западе и юге Украины, хуже — в центре и на востоке.

Также 71% участников опроса выразили одобрение работы президента Украины Владимира Зеленского. В то же время только 39% респондентов довольны новоизбранной Верховной радой и еще меньше (29%) положительно оценивают деятельность премьер-министра Алексея Гончарука.

Из данных социологической службы следует, что абсолютное большинство жителей Украины (более 90%) поддержало инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.

Опрос проводился с 6 по 10 сентября. В нем приняли участие 2500 респондентов.

Теги: Украина, опрос, Владимир Зеленский
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