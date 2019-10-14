МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин. Ролик опубликовало Главное управление МВД по Красноярскому краю.

ДТП произошло в Минусинском районе Красноярского края. Мэр Абакана ехал на машине Ford по 433-му километру автодороги Р257 «Енисей», однако не справился с управлением и врезался в дерево.

На кадрах видно, что из-за столкновения с деревом передняя часть легкового автомобиля Ford, на котором ехал мэр города, почти полностью разрушилась. Около машины работают сотрудники МЧС и полицейские.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

По предварительным данным МВД, причиной аварии могли стать проблемы Булакина с сердцем, по факту происшедшего проводится доследственная проверка.