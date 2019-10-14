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Общество ,  
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В МВД назвали возможную причину гибели мэра Абакана в ДТП

Причиной аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин, могли стать его проблемы с сердцем. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу федерального управления автодорог «Енисей», погодные условия в момент аварии были хорошими, сама трасса была сухой. Претензий к качеству дорожного покрытия также не было.

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что в результате столкновения передняя часть автомобиля Ford, на котором ехал мэр города, оказалась почти полностью разрушена. Около автомобиля работают полицейские и сотрудники МЧС. Спасатели извлекают тело погибшего с помощью специальных инструментов.

Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Булакин погиб в ДТП в Минусинском районе Красноярского края. Он ехал на автомобиле Ford по трассе «Енисей», однако не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Его избирали мэром Абакана на протяжении почти 25 лет. В первый раз он стал главой города в 1995 году. До начала карьеры мэра он работал инженером в НПО «Энергия» и преподавателем в Абаканском филиале Красноярского политехнического института.

Председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин рассказал ТАСС, что досрочные выборы мэра Абакана пройдут в течение шести месяцев. Замещать мэра временно будет первый заместитель погибшего политика — курирующий ЖКХ и транспорт в регионе Владимир Жуковский.

Теги: Абакан, мэр, ДТП, причина
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