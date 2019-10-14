Станцию «Выставочная» открыли после пожара в подсобном помещении

Входы на станцию метро «Выставочная» открыли для пассажиров, сообщается в Twitter московской подземки.

Пассажиры могут воспользоваться входами и выходами на станции «Выставочная» через ТЦ «Афимолл». Второй вестибюль станции (выходы 4 и 5) также открыты на вход и на выход. Кроме того, заработал переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр».

«Станция работает в штатном режиме», — говорится в сообщении метрополитена.

Входы на «Выставочную» временно перекрывали утром 14 октября из-за задымления. В ГУ МЧС по Москве РБК сообщили, что источником дыма стало «незначительное возгорание» на минус первом этаже в одном из подсобных помещений. Из-за пожара на станции не останавливались поезда, вестибюли станции работали только на выход, не работал также переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр».