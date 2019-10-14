Станцию московского метро «Выставочная» временно закрыли на вход

Станция Московского метрополитена «Выставочная» временно закрыта на вход, сообщает пресс-служба метро. Также перекрыт переход между «Выставочной» и «Деловым центром».

Движение поездов на станции осуществляется без остановок.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что в ведомство поступила информация о задымлении на станции. «Наши подразделения прибыли, все проверили, установили, что происходило незначительное возгорание на минус первом этаже в одном из подсобных помещений. На данный момент возгорание локализовано», — объяснили в пресс-службе. Там добавили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Сейчас станция «Выставочная» работает с незначительными ограничениями на вход, выход — свободный.

Утром 14 октября от конечной южной станции красной ветки метро «Коммунарка» до «Юго-Западной» было остановлено движение поездов. Как сообщил источник «Интерфакса», в туннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево» из-за технической неисправности остановился поезд. Движение на Сокольнической линии полностью восстановили к 7:45.