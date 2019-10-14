РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1». Об этом говорится в релизе РФПИ, поступившем в РБК.

Стороны подписали соглашение в рамках визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд. Согласно документу, РФПИ и TAQNIA будут совместно инвестировать в модернизацию «Старта-1» и его использование в интересах двух стран. Российские и саудовские ученые также вместе спроектируют и произведут дополнительные составляющие ракеты-носителя. Помимо этого, она будет выводить на низкие околоземные орбиты спутники стран-партнеров.

14 октября Путин второй раз в истории посещает Саудовскую Аравию. В ходе визита будет подписан пакет из 30 соглашений на сумму около $2 млрд.

«Старт-1» — четырехступенчатая ракета-носитель, которая может выводить на низкие орбиты малогабаритные космические аппараты весом около 500 кг. Первый запуск ракеты провели в марте 1993 года. Всего до апреля 2006 года прошло семь запусков ракет семейства «Старт», в шести из которых аппараты успешно были выведены на орбиту, писало «Военное обозрение». Однако затем использование комплексов «Старт» было прекращено.