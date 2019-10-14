Украинский премьер сходил на концерт неонацистской группы

Премьер Украины Алексей Гончарук посетил концерт, на котором в числе выступавших была ультраправая группа «Сокира Перуна», сообщает «Страна.ua». В 2018 году из-за того, что на концерт этой группы пришли посетители с татуировками и флагами с изображением свастики, полиция возбудила уголовное дело.

Фотография с Гончаруком на сцене мероприятия, как пишет издание, появилась в Telegram-канале одной из радикально-националистических организаций. Кроме того, как отметил телеканал «112 Украина», фотография с Гончаруком появилась и в Facebook министра по делам ветеранов Оксаны Коляды. В описании мероприятия, о котором на своей странице рассказала министр, указано, что концерт проводится ко Дню защитника Украины в поддержку организаций, помогающих ветеранам конфликта в Донбассе.

Кроме «Сокиры Перуна», на концерте также выступала группа «Кому Вниз», чьи участники также обвинялись в неонацистских взглядах. Лидер группы Андрей Середа высказывал поддержку некоторым запрещенным в России украинским националистическим организациям.

35-летний Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины 29 августа. Он самый молодой чиновник, назначенный на этот пост в истории страны. До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) — независимого экспертно-аналитического центра, финансируемого Евросоюзом, и работал в администрации Зеленского.