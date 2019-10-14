В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки

В Петербурге полиция в рамках проверки по факту массовой драки в центре города, произошедшей в середине сентября, доставила в отделения 43 нелегальных мигранта, говорится в сообщении регионального главка МВД. У некоторых из них обнаружили при обысках оружие.

В результате оперативных действий 10 октября полиция задержала одного из подозреваемых в преступлении по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 (хулиганство) УК, сейчас он находится под стражей.

На следующий день сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии провели обыски по 18 адресам в восьми районах Петербурга и области и задержали 43 нелегальных мигранта из стран ближнего зарубежья.

21 мигрант был привлечен к административной ответственности: двое — по ст. 18.8 (нарушение правил въезда или режима пребывания (проживания) в России), семеро — по ст. 19.27 КоАП (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета), 12 — по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Некоторых задержанных принудительно обяжут покинуть страну, говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, в ходе проведенных обысков полицейские изъяли помповое ружье и травматический пистолет, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают законность приобретения оружия.