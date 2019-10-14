В Улан-Удэ автомобиль насмерть сбил двух человек на трамвайной остановке

В Улан-Удэ автомобиль насмерть сбил двух человек на трамвайной остановке

В Улан-Удэ иномарка сбила людей на остановке общественного транспорта, в результате аварии погибли два человека, говорится в сообщении республиканского МВД.

«Один мужчина скончался прямо на месте происшествия, на остановке, а женщина была госпитализирована. Она скончалась, к сожалению, в приемном покое больницы скорой медицинской помощи. Сейчас в больнице находится водитель этого транспорта, и он проходит обследование», — пояснили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Позже в минздраве уточнили, что в результате ДТП погиб мужчина 1972 года рождения и женщина 1963 года рождения, водителя 1988 года рождения отпустили на амбулаторное лечение. К врачам также обратилась еще одна пострадавшая — женщина 67 лет, сейчас она проходит обследование, добавили в ведомстве.

По информации «Байкал Медиа», ДТП произошло в 12:10 (07:10 мск) на остановке общественного транспорта «Республиканская больница» на улице Терешковой. Водитель иномарки на большой скорости снес металлическое ограждение и сбил людей, ожидающих трамвая.

В начале сентября в Пскове мужчина на Chevrolet Cruze врезался в автобусную остановку. В результате происшествия водитель иномарки погиб, его сын 1999 года рождения, находившийся в автомобиле, не пострадал. В областном УМВД сообщили, что мужчина потерял сознание за рулем, в результате автомобиль пересек встречную полосу и врезался в остановку. В результате ДТП пострадали четыре женщины, находившиеся на остановке.