СМИ сообщили о смерти около 130 человек в Индии из-за ливней

СМИ сообщили о смерти около 130 человек в Индии из-за ливней

В северных и западных штатах Индии за последние четверо суток погибли не менее 110 человек из-за проливных дождей, которые вызвали наводнение и оползни, сообщает газета The Asian Age. Еще около 20 человек погибли в соседних штатах.

По данным телеканала NDTV, больше всего жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш, 87 человек. Наиболее пострадавшие его районы — Баллия, Варанаси, Джаунпур.

В штате Бихар скончались 27 человек. Более того, из-за затопления железнодорожных путей и повреждения мостов было приостановлено движение поездов. Занятия в столичных школах штата были отменены. Жителей затопленных районов эвакуировали на катерах.

В штате Гуджарат, как передает Times of India, две женщины утонули, еще одна пропала без вести, после того как их машину смело бушующим потоком реки. В штате Махараштра в результате внезапных наводнений число жертв достигло 17 человек.

Метеорологическая служба предупредила о большем количестве осадков в течение следующих 24 часов.