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Электричка насмерть сбила двух человек в Мытищах

Поезд насмерть сбил двух человек, в том числе несовершеннолетнего, на станции Тайнинская в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«В линейное управление МВД России на станции Москва Ярославская поступила информация, что электропоездом Болшево — Москва на станции Тайнинская смертельно травмированы двое граждан, один из них несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства. В управлении МВД добавили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Позднее в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили «РИА Новости», что люди, попавшие под колеса электрички, переходили пути в неположенном месте.

4 сентября вблизи станции Лобня в Подмосковье электричка насмерть сбила подростка. По предварительным данным, 15-летняя девушка переезжала железнодорожные пути на велосипеде перед приближающимся поездом. Следственное управление на транспорте СК России начало проверку. 

Теги: Мытищи, электричка, погибшие
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СК начал проверку после наезда электрички на двух мужчин в Подмосковье
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Электричка насмерть сбила подростка возле станции Лобня в Подмосковье
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