На красной ветке метро Москвы восстановили движение

На Сокольнической ветке московского метро восстановили движение поcле сбоя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в Twitter.

«Движение на Сокольнической линии восстановлено. Потребуется время, чтобы войти в график. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Движение от конечной южной станции красной ветки «Коммунарка» до «Юго-Западной» было прервано рано утром в понедельник. Источник агентства «Интерфакс» связывал это с тем, что в тоннеле между станциями «Румянцево» и «Саларьево» из-за технической неисправности остановился шедший без пассажиров поезд нового поколения «Москва».