На факультете МГУ произошло задымление из-за тлеющего шкафа

На факультете биологии МГУ произошло задымление из-за тлеющего шкафа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Произошло тление сушильного шкафа на площади 0,5 кв. м. На данный момент тление ликвидировано, сведений о пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что все люди покинули здание и находятся в безопасности, не уточнив количество человек.

В столичном ГУ МЧС России рассказали «РИА Новости», что из здания были эвакуированы около 250 человек, в том числе студенты, преподаватели, охрана.