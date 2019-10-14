Аналитики назвали регионы с самой дешевой арендой однокомнатной квартиры

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (самый востребованный вариант аренды) в России выросла за год на 2,5% и составляет в конце третьего квартала 2019 года 16 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит ТАСС, в распоряжении которого оказалась новое исследование «Авито Недвижимости».

В нем сказано, что стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года.

Лидерами рейтинга по стоимости аренды является Москва, где стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет 36,7 тыс. руб. (рост на 6,4%). Следом идет Санкт-Петербург, где можно арендовать однокомнатную квартиру в среднем за 24,7 тыс. руб. (рост на 11%). Тройку лидеров замыкает Крым, где однокомнатная квартира обойдется в среднем за 17,5 тыс. руб. (снижение цены более чем на 5%).