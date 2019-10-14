В среднем по России на одного жителя страны ежегодно вводится около полуметра квадратного метра жилья. Показатели по регионам отличают в разы, говорится в новом исследовании

Рейтинг регионов России, где на одного жителя вводится наибольшее количество жилья, возглавила Ленинградская область. Это следует из нового исследования, проведенного «РИА Новости».

Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.

В итоге рейтинг возглавила Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,2 кв. м. На втором оказалась Московская область (1,1 кв. м). Далее с небольшими различиями в показателях идут сразу несколько регионов — Тюменская (0,881кв. м), Калининградская (0,852 кв. м) области, Краснодарский край (0,832 кв. м), Ульяновская область (0,827 кв. м), Белгородская (0,818 кв. м) и Липецкая (0818 кв. м) области.

В аутсайдерах рейтинга оказались Магаданская область и Чукотка, где на одного жителя приходится лишь 0,25 и 0,25 кв. м жилья соответственно.