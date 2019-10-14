Рейтинг регионов России, где на одного жителя вводится наибольшее количество жилья, возглавила Ленинградская область. Это следует из нового исследования, проведенного «РИА Новости».
Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.
В итоге рейтинг возглавила Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,2 кв. м. На втором оказалась Московская область (1,1 кв. м). Далее с небольшими различиями в показателях идут сразу несколько регионов — Тюменская (0,881кв. м), Калининградская (0,852 кв. м) области, Краснодарский край (0,832 кв. м), Ульяновская область (0,827 кв. м), Белгородская (0,818 кв. м) и Липецкая (0818 кв. м) области.
В аутсайдерах рейтинга оказались Магаданская область и Чукотка, где на одного жителя приходится лишь 0,25 и 0,25 кв. м жилья соответственно.