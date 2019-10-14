Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья Бизнес, 04:58 В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по площадке для храма Общество, 04:56 В России началась последняя волна перехода на цифровое телевидение Технологии и медиа, 04:36 Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Политика, 03:52 В Филадельфии при стрельбе на улице пострадали шесть человек Общество, 03:36 Франция вслед за США решила обезопасить своих военных в Сирии Политика, 03:21 Трамп заявил о выполнении Китаем одного из условий по торговой сделке Политика, 03:21 Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт Политика, 02:26 Полиция Флориды обнаружила пострадавшего при возможной стрельбе в ТЦ Общество, 02:15 СМИ сообщили об убийстве диджея в Ленобласти из-за «неправильной» музыки Общество, 01:29 Минздрав заявил о снижении на 30% смертности россиян из-за алкоголя Общество, 00:47 СМИ узнали о планах США вывести войска из Сирии в ближайшие дни Политика, 00:38 Минпромторг заявил о возможных поставках самолетов и вертолетов в ОАЭ Общество, 00:13 Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше Политика, 13 окт, 23:31
Бизнес ,  
0 
Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья
В среднем по России на одного жителя страны ежегодно вводится около полуметра квадратного метра жилья. Показатели по регионам отличают в разы, говорится в новом исследовании

Рейтинг регионов России, где на одного жителя вводится наибольшее количество жилья, возглавила Ленинградская область. Это следует из нового исследования, проведенного «РИА Новости».

Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.

Мнение
Владислав Иноземцев Ипотечный вклад: как ФНБ может помочь строительству жилья

В итоге рейтинг возглавила Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,2 кв. м. На втором оказалась Московская область (1,1 кв. м). Далее с небольшими различиями в показателях идут сразу несколько регионов — Тюменская (0,881кв. м), Калининградская (0,852 кв. м) области, Краснодарский край (0,832 кв. м), Ульяновская область (0,827 кв. м), Белгородская (0,818 кв. м) и Липецкая (0818 кв. м) области.

В аутсайдерах рейтинга оказались Магаданская область и Чукотка, где на одного жителя приходится лишь 0,25 и 0,25 кв. м жилья соответственно. 

Таким образом исследование показало, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: строительство, рейтинг, жилье
Материалы по теме
Ипотечный вклад: как ФНБ может помочь строительству жилья
Экономика
Медведев назвал ключевые условия для развития рынка арендного жилья
Экономика
Путин поручил помочь небогатым семьям жильем из «публичной собственности»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter