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Комментарий к видео в YouTube впервые собрал больше 1 млн лайков

Комментарий пользователя YouTube впервые собрал более 1 млн лайков. Его автор — Сэт Эверман — вызвал одобрение в соцсети, откликнувшись на клип к песне 17-летней американской певицы Билли Айлиш «Bad guy».

Эверман использовал игру слов и написал в комментариях «I'm bald guy» («Я лысый парень»). Таким образом, он спародировал строки в тексте Айлиш, где девушка поет «I'm the bad guy» («Я плохой парень»). На фотографии, которую он использовал для аватара в YouTube, у него нет волос.

В конце августа Айлиш впервые выступила с концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Девушка прославилась в 2016 году после публикации на музыкальном сервисе SoundCloud своего первого сингла «Ocean Eyes». В этом году она выпустила дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Туда вошли 14 композиций, включая Bad Guy.

Теги: YouTube, комментарии, лайки
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