Полиция Флориды обнаружила пострадавшего при возможной стрельбе в ТЦ

В городе Бока-Ратон штата Флорида в США госпитализировали одного посетителя местного торгового центра с предположительно огнестрельным ранением. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что проверяют информацию о стрельбе в торговом центре. Они не обнаружили там человека, продолжавшего стрельбу. Полицейские продолжили осмотр торгового центра и сообщили, что нашли одного пострадавшего. Позже они добавили, что у мужчины, вероятно, огнестрельное ранение. Его отправили в медицинский центр Дилрей.

Всем посетителям, которые не успели покинуть торговый центр, рекомендовали найти себе надежное укрытие и ждать, пока их не эвакуируют сотрудники полицейского спецназа.

Как пишет Boca Raton Tribune, о выстрелах в торговом центре сообщили около 15:00 по местному времени (0:17 мск). Большую часть посетителей удалось эвакуировать. По словам главы полиции Дэна Александра, сообщает SunSentinel, правоохранительным органам неизвестно, была ли в торговом центре стрельба. В торговом центре им также не удалось обнаружить оружие.