Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Франция вслед за США решила обезопасить своих военных в Сирии Политика, 03:21 Трамп заявил о выполнении Китаем одного из условий по торговой сделке Политика, 03:21 Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт Политика, 02:26 Полиция Флориды обнаружила пострадавшего при возможной стрельбе в ТЦ Общество, 02:15 СМИ сообщили об убийстве диджея в Ленобласти из-за «неправильной» музыки Общество, 01:29 Минздрав заявил о снижении на 30% смертности россиян из-за алкоголя Общество, 00:47 СМИ узнали о планах США вывести войска из Сирии в ближайшие дни Политика, 00:38 Минпромторг заявил о возможных поставках самолетов и вертолетов в ОАЭ Общество, 00:13 Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше Политика, 13 окт, 23:31 В США разбился тренировочный самолет Королевских ВВС Канады Общество, 13 окт, 23:25 Сборную поздравили с выходом на Евро-2020 надписью на Останкинской башне Спорт, 13 окт, 22:54 Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака Общество, 13 окт, 22:38 Курды договорились с Дамаском о войсках вдоль границы с Турцией Политика, 13 окт, 22:33 Черчесов назвал задачу сборной России на Евро-2020 Спорт, 13 окт, 22:31
Общество ,  
0 
Полиция Флориды обнаружила пострадавшего при возможной стрельбе в ТЦ

В городе Бока-Ратон штата Флорида в США госпитализировали одного посетителя местного торгового центра с предположительно огнестрельным ранением. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что проверяют информацию о стрельбе в торговом центре. Они не обнаружили там человека, продолжавшего стрельбу. Полицейские продолжили осмотр торгового центра и сообщили, что нашли одного пострадавшего. Позже они добавили, что у мужчины, вероятно, огнестрельное ранение. Его отправили в медицинский центр Дилрей.

Всем посетителям, которые не успели покинуть торговый центр, рекомендовали найти себе надежное укрытие и ждать, пока их не эвакуируют сотрудники полицейского спецназа.

Как пишет Boca Raton Tribune, о выстрелах в торговом центре сообщили около 15:00 по местному времени (0:17 мск). Большую часть посетителей удалось эвакуировать. По словам главы полиции Дэна Александра, сообщает SunSentinel, правоохранительным органам неизвестно, была ли в торговом центре стрельба. В торговом центре им также не удалось обнаружить оружие.

Теги: США, Флорида, стрельба
Материалы по теме
Два человека пострадали при стрельбе в церкви в американском Пелхэме
Общество
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter