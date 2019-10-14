СМИ сообщили об убийстве диджея в Ленобласти из-за «неправильной» музыки

В Ленинградской области посетитель кафе убил диджея после того, как тот отказался поменять музыку. Об этом сообщают «Мойка 78», а также 47news.

По данным изданий, инцидент произошел в городе Кировске. Один из посетителей потребовал сменить музыку, а когда диджей отказался, напал на него и ударил ножом в область сердца.

Мужчину, пишет «Мойка78», отвезли в Шлиссельбургскую больницу, где он спустя некоторое время умер. По данным издания, конфликт произошел в кафе «Гызыл Гая» на Ладожской улице Кировска.

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