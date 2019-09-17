Подросток в Санкт-Петербурге госпитализирован после ножевого ранения

Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу после ножевого ранения, полученного в драке со сверстником, сообщает Следственный комитет России по городу.

Инцидент произошел 16 сентября в аудитории одного из колледжей Санкт-Петербурга, расположенного в Василеостровском районе. Между 16-летними первокурсниками произошла ссора, один из ее участников ударил другого ножом в живот.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Москве 16 сентября СК начал проверку после избиения девушки группой подростков. Видео с инцидентом попало в интернет. По данным ведомства, на записи подростки наносят удары руками и ногами своей сверстнице в голову и туловище.