В Киеве на улице застрелили человека

В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Дегтяревская Шевченковского района Киева, где было найдено тело 33-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Его имя не называется.

«По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета», — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Как сообщили в правоохранительных органах порталу Vesti.ua, в столице Украины был введен оперативный план-перехват «Сирена» по розыску и задержанию автомобиля Toyota Camry.

В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного дела.

4 октября группа неизвестных расстреляла охранников завода «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае при попытке рейдерского захвата.