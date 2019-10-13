Американский эсминец вошел в одесский порт

Американский ракетный эсминец USS Porter, входящий в эскадру НАТО, зашел в Одесский порт, передает агентство УНИАН.

Отмечается, что это уже седьмой заход военного корабля США в Черное море за 2019 год.

«РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной сообщили, что эсминец под наблюдение взял российский фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Ранее ежедневная газета американского Минобороны Stars and Stripes написала, что заход корабля в черноморский акваторий является плановой операцией, призванной продемонстрировать приверженность Вашингтона свободе судоходства союзникам по НАТО и партнерам в регионе.