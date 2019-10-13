В Ленинградской области потушили пожар на складе

Пожарные ликвидировали возгорание на складе в деревне Новое Девяткино Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 3:00 (совпадает с мск). По данным ведомства, в результате возгорание никто не пострадал. Пожар произошел внутри кирпичного складского здания, также горел прилегающий к нему ангар. Площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м., ему был присвоен второй ранг.

12 октября в Центральном районе Красноярска произошел пожар в жилом доме, площадь возгорания составила 15 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушении правил безопасности при проведении огневых работ. 10 октября в селе Беляй Первомайского района Томской области загорелась баня. В результате пожара погибли три человека.