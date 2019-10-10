Три человека погибли при пожаре в бане в селе Томской области

Три человека погибли при пожаре в бане в селе Томской области

Три человека погибли в результате пожара в бане в селе Беляй Первомайского района Томской области. Личности погибших устанавливаются. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Информация о возгорании в бане поступила в ведомство 9 октября в 22:48 (18:48 мск). Пожар был локализован в 22:58 (18:58 мск), ликвидирован — в 23:00 (19:00 мск). На месте работали две единицы техники и пять человек.

Пожар произошел в бревенчатой бане, расположенной в пяти метрах от двухквартирного дома. В результате инциндента обгорели стены, образовался прогар в потолочном перекрытии, частично сгорела обрешетка крыши, передает Vtomske.ru.

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