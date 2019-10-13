В Госдуме ответили на слова главы МИД Британии о «российской агрессии»

Слова главы британского МИДа Доминика Рааба, предложившего НАТО адаптироваться к «российской агрессии», свидетельствуют о стремлении чиновников из секретариата организации сохранить финансирование альянса. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным вопросам Антон Морозов в интервью RT.

«Для этого тиражируют мифические, выдуманные «угрозы» со стороны России», — заявил он. Морозов также отметил, что альянс заинтересован в сотрудничестве с Москвой, в частности, в сфере борьбы с терроризмом.

«Здесь мы, безусловно, можем сотрудничать. Конечно, обмен разведданными тоже представляет определенную ценность для НАТО», — сообщил парламентарий.

12 октября, выступая на парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб заявил, что Россия становится «все более агрессивной», а реализуемая Москвой модель поведения не демонстрирует «никаких признаков ослабления». В этой связи министр призвал альянс быть дальновидными на фоне «российской агрессии», отметив, что НАТО уже предприняло шаги в этом направлении. По его словам, речь идет об усилении контингента в Эстонии, увеличении поддержки Грузии и Украине, а также о присутствии альянса в Черноморском регионе.