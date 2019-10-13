Постпред России назвал способ для ЕС не стать «задним двором» политики

Первыми шагами к объединению Европы могла бы стать отмена санкций, отказ от того, чтобы называть Евросоюз континентом, а также прекращение подмены основанного на Уставе ООН международного права «миропорядком, основанным на правилах». Об этом сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов на 17-м Родосском форуме «Диалог цивилизаций», передает «РИА Новости».

По словам дипломата, «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока» является единственным способом избежать превращения Евросоюза в «захудалый задний двор» мировой экономики и политики.

«Что же касается более общего «рецепта» объединения Евразии, то он, на мой взгляд, умещается в простое словосочетание — интеграция интеграций», — заявил Чижов, объяснив, что речь идет о сопряжение экономических потенциалов двух крупнейших интеграционных проектов континента — ЕАЭС и ЕС.

Постпред России также отметил, что двум организациям невозможно обойтись друг без друга в сфере обеспечения безопасности.

В июле Чижов заявил, что отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Европа «накопит критическую массу политической воли». Дипломат уточнил, что предпосылки для поворота в отношениях существуют и постепенно усиливаются.