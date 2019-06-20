В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 июня. Родители девочки 2018 года рождения выяснили, что у ребенка поднялась температура, после чего вызвали врачей. «Однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время малолетняя скончалась дома», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают медицинских сотрудников. Кроме того, Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).