В Новом Орлеане погиб человек при обрушении строящейся гостиницы

В Новом Орлеане погиб человек при обрушении строящейся гостиницы

В городе Новый Орлеан (штат Луизиана) произошло обрушение нескольких этажей строящейся гостиницы Hard Rock. В результате погиб один человек, еще 18 были госпитализированы, сообщает новостной портал Nola со ссылкой на городскую пожарную службу.

Отмечается, что в результате инцидента обрушились до восьми этажей. Пострадавших доставили в городские больницы, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время ведется поиск троих из 45 спасателей, которые в момент происшествия работали на объекте. Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных в непосредственной близости от стройки.

1 октября при обрушении моста на северо-западе Тайваня пострадали более 20 человек. Инцидент произошел в тот момент, когда по мосту проезжала автоцистерна с бензином. После падения на пристань она загорелась.