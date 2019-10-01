Более 20 человек пострадали при обрушении моста на северо-западе Тайваня

Более 20 человек пострадали при обрушении моста на северо-западе Тайваня

В уезде Илань в северо-западной части Тайваня произошло обрушение моста, в результате чего пострадали более 20 человек. Об этом сообщает интернет-портал UDN.

Инцидент произошел во вторник, 1 октября, в 09:30 по местному времени (04:30 мск). По данным патрульной службы, мост обрушился, когда по нему проезжала автоцистерна с бензином, которая загорелась после падения на пристань.

Под мостом в момент происшествия находились как минимум три рыболовных судна. По меньшей мере девять человек с двух рыбацких лодок упали за борт, спасательные бригады проводят их поиск, передает CNA.

По данным экстренных служб, десять рыбаков были спасены, шестеро из них получили серьезные травмы, еще четверо получили незначительные травмы. Глава уезда сообщил, что еще шесть рыбаков до сих пор находятся в ловушке под мостом.