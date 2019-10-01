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Более 20 человек пострадали при обрушении моста на северо-западе Тайваня

В уезде Илань в северо-западной части Тайваня произошло обрушение моста, в результате чего пострадали более 20 человек. Об этом сообщает интернет-портал UDN. 

Инцидент произошел во вторник, 1 октября, в 09:30 по местному времени (04:30 мск). По данным патрульной службы, мост обрушился, когда по нему проезжала автоцистерна с бензином, которая загорелась после падения на пристань.  

Под мостом в момент происшествия находились как минимум три рыболовных судна. По меньшей мере девять человек с двух рыбацких лодок упали за борт, спасательные бригады проводят их поиск, передает CNA.  

По данным экстренных служб, десять рыбаков были спасены, шестеро из них получили серьезные травмы, еще четверо получили незначительные травмы. Глава уезда сообщил, что еще шесть рыбаков до сих пор находятся в ловушке под мостом.  

По данным Центрального чрезвычайного центра, с места ЧП были отправлены в больницы десять человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Сейчас в Илане работают 214 спасателей, 32 машины скорой помощи и 11 катеров, пишет TVBS.   

Как сообщает метеорологическое бюро, в 01:54 в Илане также произошло землетрясение магнитудой 3,8, однако в полиции пока не подтвердили, что именно подземные толчки привели к обрушению автомобильного моста.

Автомобильный мост в рыболовецком порту был построен в 1998 году и является первым в Азии сооружением с двумя раздвоенными арками. Длина моста составляет 140 м, ширина — 15 м.  

Теги: Тайвань, мост
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