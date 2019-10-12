Два человека пострадали при стрельбе в церкви в американском Пелхэме

Два человека пострадали при стрельбе в церкви в американском Пелхэме

Мужчина открыл стрельбу в церкви в городе Пелхэм (штат Нью-Гэмпшир, США). В результате не менее двух человек получили ранения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на начальника городской полиции Джозефа Роарка.

По его словам, подозреваемый в стрельбе был арестован. При этом мотивы нападения не называются. Пострадавших доставили в больницы, данных о погибших не поступало.

На место происшествия прибыли представители местной власти, полиции, генеральной прокуратуры. Отдел по борьбе с терроризмом полицейского управления Нью-Йорка сообщил в своем Twitter, что инцидент был взят на контроль.

В субботу, 12 октября, в результате стрельбы в ночном клубе в Нью-Йорке (округ Бруклин) погибли четыре человека, еще трое получили ранения.