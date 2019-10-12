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Девять учеников пострадали в украинской школе из-за распыления баллончика

Девять детей в черниговской школе были госпитализированы после того, как двое подростков распылили газовый баллончик в учебном заведении, сообщается на сайте региональной полиции.

Отмечается, что двое учеников 2008 года рождения нашли неподалеку от школы газовый баллончик и решили его проверить в действии в туалете учебного заведения. В результате инцидента из здания эвакуировали 771 ребенка, девять из которых обратились за помощью в больницу. По состоянию на утро 12 октября в медицинском учреждении по-прежнему оставались четверо школьников.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Нарушителям может грозить денежный штраф и лишение свободы сроком до пяти лет.

17 сентября в Геленджике из-за перцового баллончика были госпитализированы 11 школьников. Один из учащихся восьмого класса распылил газ из баллончика, который он, предположительно, взял у одноклассницы.

Теги: газовый баллончик, отравление, Черниговская область
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