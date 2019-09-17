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Общество ,  
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В Геленджике из-за перцового баллончика госпитализировали 11 школьников

Ученик школы № 12 в городе Геленджик распылил перцовый газ из баллончика. В результате госпитализация потребовалась 11 детям, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 17 сентября во время перемены. Один из учащихся восьмого класса распылил газ из баллончика, который он, предположительно, взял у одноклассницы. Девочке газовый баллончик дали родители для самообороны ввиду удаленности школы от места ее жительства.

Из-за распыленного перцового газа в школе провели эвакуацию учащихся. Некоторые ученики и директор школы пожаловались на першение в горле, слезоточивость и плохое самочувствие. Пострадавших доставили в медучреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время в больнице под наблюдением врачей находятся двое учащихся.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся и реализацией программ и методик, направленных на их законопослушное поведение», — заверили в прокуратуре.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД России по городу Геленджик.

Теги: Геленджик, школа, прокуратура, проверка, новости РБК
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