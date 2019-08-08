Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец USS Porter

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США USS Porter, вошедший в акваторию Черного моря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что непосредственный контроль за действиями американского корабля осуществляет сторожевой корабль «Сметливый» .

USS Porter пересек Босфор и вошел в Черное море 8 августа. Как говорилось в заявлении командира 6-го флота США, вице-адмирала Лизы Франчетти, в 2019 году это шестой заход американского военного корабля в Черное море. Фотографии эсминца, проходящего мимо Стамбула, были опубликованы в Twitter-аккаунте пользователя Yörük Işık.