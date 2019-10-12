Россия предложила обмениваться разведданными с Афганистаном и Пакистаном

Россия предложила обмениваться разведданными с Афганистаном и Пакистаном

Делегации России, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая призвали органы безопасности своих стран производить обмен разведданными для предотвращения террористических актов. Соответствующий пункт закреплен в итоговой декларации Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, подписанной в Стамбуле 12 октября.

Согласно документу, органам безопасности шести стран предлагается выработать специальный механизм по обмену разведданными и опытом, нацеленными на борьбу с терроризмом.

Ранее в рамках этого мероприятия спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы общего подхода к борьбе с террористическими вызовами и гармонизации законодательства стран в этой сфере.