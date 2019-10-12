В саудовской погранслужбе сообщили детали о взрыве на иранском танкере

Капитан иранского танкера, подвергшегося нападению недалеко от порта Джидды в Красном море, проинформировал пограничную службу Саудовской Аравии о взрыве в передней части судна. Корабль не реагировал на попытки связаться ним. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на представителя генерального управления пограничной службы.

По его словам, письмо от капитана танкера, следующего под иранским флагом, пришло на электронную почту в пятницу около 11:47 по местному времени (совпадает с мск). В нем сообщалось, что удару подверглась передняя часть танкера, в результате из танкера в море разлилась нефть.

Саудовские спасатели, проанализировав ситуацию, заключили, что танкер продолжает свой путь. Но, удалившись на 67 миль к юго-западу от порта Джидды, танкер выключил транспондеры и не отвечал на попытки связаться с кораблем.

По итогам проверки местоположения танкера пограничные службы Саудовской Аравии пришли к выводу, что он удалился от Джидды еще на 12 миль и плыл со скоростью более 17 км/ч.

«Королевство подтверждает свою приверженность безопасности морского судоходства, а также выполнению международных соглашений и норм», — говорится в заявлении.