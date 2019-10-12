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Общество ,  
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В саудовской погранслужбе сообщили детали о взрыве на иранском танкере

Капитан иранского танкера, подвергшегося нападению недалеко от порта Джидды в Красном море, проинформировал пограничную службу Саудовской Аравии о взрыве в передней части судна. Корабль не реагировал на попытки связаться ним. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на представителя генерального управления пограничной службы.

По его словам, письмо от капитана танкера, следующего под иранским флагом, пришло на электронную почту в пятницу около 11:47 по местному времени (совпадает с мск). В нем сообщалось, что удару подверглась передняя часть танкера, в результате из танкера в море разлилась нефть.

Саудовские спасатели, проанализировав ситуацию, заключили, что танкер продолжает свой путь. Но, удалившись на 67 миль к юго-западу от порта Джидды, танкер выключил транспондеры и не отвечал на попытки связаться с кораблем.

По итогам проверки местоположения танкера пограничные службы Саудовской Аравии пришли к выводу, что он удалился от Джидды еще на 12 миль и плыл со скоростью более 17 км/ч.

«Королевство подтверждает свою приверженность безопасности морского судоходства, а также выполнению международных соглашений и норм», — говорится в заявлении.

Общество
СМИ сообщили о ракетной атаке на иранский танкер в Красном море

Как стало известно накануне, примерно в 60 милях (почти 100 км) от порта Джидда в Саудовской Аравии двумя ракетными ударами был поражен иранский танкер Sabiti. В национальной нефтяной компании, которой принадлежит танкер, подтвердили принадлежность танкера.

В результате повреждения получили два нефтяных отсека, из-за чего произошла утечка нефти в море. Данных о пострадавших из числа членов экипажа не поступало. Иранское агентство ISNA сообщило, что речь может идти о террористической атаке.

На фоне сообщений о взрыве цена на нефть марки Brent подорожала примерно на 2% и пробила отметку $60 за баррель.

Теги: Иран, танкер, Красное море, взрыв, Саудовская Аравия
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СМИ сообщили о ракетной атаке на иранский танкер в Красном море
Общество
Нефть Brent подорожала до $60 за баррель после атаки на иранский танкер
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