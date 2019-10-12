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Гуаидо сообщил о запрете на въезд в Венесуэлу президенту Гватемалы

Избранному президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи было отказано во въезде на территорию Венесуэлы. Об этом сообщил в своем Twitter венесуэльский оппозиционер, лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, разместив в своем аккаунте видеозапись с заявлением Джамматтеи.

«Это сообщение для президента Гуаидо: мы с вами. Несмотря на то что они не позволили нам въехать, мы сделаем наш голос услышанным сегодня на всем континенте», — заявил Джамматтеи на записи, снятой в салоне самолета.

О причинах запрета на въезд гватемальского лидера не сообщается.

Президентские выборы в Гватемале состоялись в августе текущего года. По итогам второго тура лидер правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи набрал 59% голосов. Его соперница Сандра Торрес, представляющая социал-демократический Национальный союз надежды, заняла второе место с результатом более 40% голосов.

Еще в январе лидер венесуэльской оппозиции Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Избранный глава государства Николас Мадуро это не признал и заявил, что остается на своем посту.

Теги: Гватемала, Венесуэла, запрет на въезд, президент, Хуан Гуаидо
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