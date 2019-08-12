Правоцентрист Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале

Лидер правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи набрал на президентских выборах в Гватемале 59% голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные высшего избирательного трибунала страны.

Его соперница, Сандра Торрес, которая представляет социал-демократический «Национальный союз надежды», набрала более 40% голосов.

11 августа в Гватемале состоялся второй тур президентских выборов. Алехандро Джамматтеи принимает участие в них в четвертый раз. Его основными политическими лозунгами стали заявления о возвращении смертной казни для борьбы с организованной преступностью, борьбе с бедностью ради снижения нелегальной миграции и борьбе с коррупцией. Торрес в случае победы пообещала расширить доступ населения к программам в сфере здравоохранения и образования, создать электронное правительство, а также привлечь вооруженные силы к борьбе с преступностью.