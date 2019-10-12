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Общество ,  
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Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»

Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса». Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета по Московской области.

«По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 млн руб.», — говорится в сообщении.

Общество
Глава НПО им. Лавочкина арестован за хищения ₽330 млн у «Роскосмоса»

Обвиняемыми являются бывший гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения объединения Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков.

По данным следствия, Лемешевский и Аверьянова заключали с конторой фиктивные договоры на оказание юридических услуг. Однако в действительности их выполняли штатные адвокаты НПО. Сумма ущерба составила около 330 млн руб. Проверка трат научного объединения началась после поступившего из «Роскосмоса» сообщения о преступлении. В сентябре 2018 года суд арестовал 200 млн руб. адвоката Третьякова.

Общество
В «Роскосмосе» рассказали про назначение нового главы НПО Лавочкина

Генпрокуратура направила уголовное дело в Химкинский городской суд Московской области с обвинительным заключением. Заседание состоится 15 октября. Все фигуранты дела находятся под арестом.

Теги: Следственный комитет, НПО им.Лавочкина, арест имущества
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