Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом

Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом

Во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом три человека погибли в результате ДТП с грузовиком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По предварительной информации, на 250-м километре Северной магистральной дороги около 15:30 грузовой Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi. В результате погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Как пишет 78.ru, грузовик врезался в легковой автомобиль с боковой стороны. Обе машины съехали в кювет. На участке аварии было организовано реверсивное движение.

В начале октября на Волхонском шоссе у границы с Санкт-Петербургом легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который следовал по маршруту № 403 (станция метро «Московская» — Красное Село, Родниковая улица). После столкновения обе машины загорелись. В результате погиб водитель легковушки, еще восемь человек пострадали.